了解落山風 墾管處辦大風吹行程

創造落山風旅遊，墾丁打造「大風吹」活動吸客。（記者蔡宗憲攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春半島每年秋冬的強勁落山風，讓不少遊客退避三舍，墾管處今年特別在風吹砂地貌區舉辦「大風吹、吹什麼」活動，將氣候劣勢轉變為旅遊特色。

恆春半島每年從十月至隔年四月，總吹著有如輕颱等級的落山風，位在半島東岸的「風吹砂」，更是東北季風形成的產物，當地地層為紅土及砂的混合物，經雨水和風力長期侵蝕，成為砂的來源，東北季風盛行時，將砂沿崖坡吹至崖頂，造成風吹砂的特殊景觀。

為了讓民眾更加了解「風吹砂」的形成，以及落山風對當地的影響，「大風吹、吹什麼」活動帶領民眾前往「海漂垃圾秘境」，現場目擊落山風如何從海面吹上許多海洋廢棄物，以及後續的環境影響。

墾管處解說課指出，「大風吹、吹什麼」活動，除了帶領民眾探尋落山風的源頭及趣味，希望引領民眾找尋海漂垃圾的根源，結合觀光及環境教育。

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