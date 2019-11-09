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台糖東海豐綠能養豬場 明年4月啟用
2019-11-09 05:30:00
〔記者李立法／屏東報導〕台糖斥資近七億元打造東海豐綠能養豬場，比預定完工日期晚了一年仍未啟用，引發地方關切，台糖表示，目前已進入試營運階段，預計明年四月啟用，未來還要投入一百多億元，在全國各地建造十六座同類型畜殖場。
緊臨屏東農業生物科技園區的台糖東海豐養豬場，因臭味及排污問題引發地方不滿，要求遷場及禁養的聲浪高漲，台糖為此投入六．九億元打造首座零廢氣綠能養豬場，二○一七年底簽約動工，預計二○一八年底完工，但二○一九年即將結束，仍未見啟用跡象。
台糖指出，天候因素導致工程延遲，目前已進入試營運階段，預計明年四月啟用，佔地十六公頃的東海豐畜殖場，採用防疫型「負壓水濂」系統，避免臭味外洩，並規劃沼氣處理中心，除臭兼發電，再利用豬舍屋頂及場區空間建置太陽能發電設備，養豬頭數將從三萬頭減至兩萬頭，完工後每天可發電約九千度，省水量可達八十三％。
台糖表示，為推動現代化養豬設備，台糖將投入一百多億元，從明年起陸續把台糖位在全國各縣市的十六座指標畜殖場，改造成與東海豐相同的綠能畜殖場，帶動民間畜殖產業轉型，走向環保，減少污染與抗爭。