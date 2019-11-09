四重溪溫泉季 楓紅燈海亮起來

屏東縣長潘孟安歡迎全國民眾來享受南國風情溫泉浴。（屏東縣政府提供）

2019-11-09 05:30:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕充滿日式風情的屏東車城四重溪溫泉公園，今年以楓紅意象營造冬日溫暖氛圍迎接溫泉季，昨晚點燈美不勝收；今年縣府擴大溫泉季範圍，燈飾從屏一九九縣道延伸到旭海溫泉，縣長潘孟安說，「近山、臨海的溫泉大不同」，歡迎全國民眾來屏東享受別具南國風情的溫泉浴。

燈飾延伸到旭海溫泉

恆春半島擁有四重溪及旭海兩股泉脈，今年屏縣府讓燈飾延伸到東岸旭海溫泉，楓紅燈海串連兩地，昨天立冬，國境之南早早日落，傍晚時分潘孟安帶頭點燈，楓紅氛圍煞時瀰漫整座公園，大小朋友齊聲開心歡呼。

公園的北園泡腳池棚頂上垂掛楓葉，池裡可見楓葉倒映，泡腳兼賞楓非常浪漫；南園有晚霞隧道，仿若置身楓葉海，溫泉街文化路上則有日式地燈，讓人沉浸在日式韻味中。

屏縣府指出，去年營造紫色薰衣草燈海，湧入有史以來最多人潮，即日起至明年二月九日，四重溪溫泉公園內六間賣店同步展售在地農特產等，還能租借浴衣，今年車城、牡丹多家溫泉商家提供旅食宿優惠訊息，恆春半島的社區也提供生態遊程，並規劃枋寮火車站直達溫泉公園的接駁車，在指定店家消費滿額還能兌換限量蔥寶毛巾，詳情可至屏東縣政府官網查詢。

四重溪溫泉季點燈。（屏東縣政府提供）

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