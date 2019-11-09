屏東南國漫讀節 30場講座接力登場

南國漫讀節登場，屏東演武場的講座湧進大批民眾參加。（記者羅欣貞攝）

2019-11-09 05:30:00

〔記者羅欣貞、陳彥廷／屏東報導〕屏東「南國漫讀節」昨天登場，六十多位國內外知名文化人齊聚，展開為期十一天近卅場接力展演的劇場式講座，「副本」則移師到全台碩果僅存的「藍皮普快」上，火車成「行動書店」，「首發車」由國內鐵道達人古庭維及卑南族文學家巴代開講，古庭維認為，該列車不該侷限在南迴線奔馳。

屏東縣文化處表示，講座以︿大武山劇場﹀為主題，在勝利星村青島街、永勝5號、屏東演武場、南國青鳥等屏東市歷史場域同時展開，集結各地文化人、獨立刊物與在地作家，以文字編輯、詩歌、音樂、劇本等展開對話。

旅港作家鍾曉陽 演武場打頭陣

昨天由旅居香港多年的文學明星鍾曉陽等人於演武場打頭陣，適逢其經典作品《停車暫借問》新版問世，鍾曉陽專程返台「暫停屏東」，以她文雅嫻靜又豐富的聲音表情，重現這段經典愛情。

古庭維、巴代 「藍皮普快」開講

至於行動書店首場講座《鐵道過山林，創作繫歷史》，昨在「咣當咣當」的列車聲中從枋寮站出發，《鐵道情報》總編輯、台鐵美學小組委員古庭維率先登場，他向六十名學員訴說南迴鐵路的歷史，學員身處「藍皮普快」，細細品究列車的思古情懷，接著巴代登場，在南迴崇山峻嶺間描繪大武山的神秘傳說。

古庭維建議，藍皮普快未來可定位為觀光列車，推出紀念票卡或紀念品等，不必侷限路線或是票價，讓全民回憶全台跑透透，透過懷舊風行銷，發揮最大價值。

行動書店首場講座在「藍皮普快」展開，充滿濃濃人文氣息。（古庭維提供）

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