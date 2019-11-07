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屏東機場水井擬抽水 民憂地層下陷

自來水公司已在屏東機場外圍施工設立淨水廠。（記者葉永騫攝）

自來水公司已在屏東機場外圍施工設立淨水廠。（記者葉永騫攝）

2019-11-07 05:30:00

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市自來水源不足，自來水公司擬使用屏東機場內的二口水井，引發地方居民對地層下陷及飛安的疑慮，屏東市民代表會主席蕭國亮更揚言將率眾抗議；縣府水利處長江國豐說明，抽水量僅一萬噸，不會造成地層下陷，地方可組成監督委員會監督。

縣府：抽水量僅一萬噸 地方可監督

屏東市自來水因為水源不足，造成屏北地區五個里的管線末端常缺水及抽不到水，影響一萬餘人用水，縣府及自來水公司研議勘查後選定屏東機場內的二口既有水井，淨水廠則設立在機場圍牆外，近日施工，卻引起廣興里等當地居民的疑慮，擔心大量抽水後造成地層下陷，農民和當地居民抽不到水用，甚至影響軍機跑道平穩影響飛安。

屏東市民代表會主席蕭國亮表示，自來水公司挖井取水並沒有向居民保證不會地層下陷，用水量多少也沒有講清楚，讓居民很擔心，因此和廣興里長郭國石要求水公司淨水廠工程十五日前先停工，否則將率領居民抗議。

縣府水利處長江國豐指出，屏東機場的二口水井是既有水井，只是重新整理使用，每天的抽水量設定在一萬噸以下，只供屏北地區用水，因抽水量不大，不會造成地層下陷，而自來水公司也有設立觀測井及深陷儀等設備，地方可進行監督。

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