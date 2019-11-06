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首頁　>　屏東縣

販運商跳票 害慘屏縣養殖戶

2019-11-06 05:30:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣沿海大批養殖戶日前遭不肖販運商跳票，金額高達六億，昨天受害者自救會原要向南下的總統蔡英文遞狀陳情，最後由國安單位轉交，自救會代表陳清烈說，現在許多受害者連飼料費都拿不出來，陳情請政府嚴辦緝凶，也應專案貸款救助養殖戶。

日前爆出屏東佳冬余姓販運商以每半台斤多五元，引誘逾百養殖戶交易，但他卻開出長達四十五天的支票支付，並在中秋節後跳票。

受害者組成自救會，在立委莊瑞雄協助下對余男提告詐欺，至今余男下落不明，自救會統計佳冬、林邊及枋寮已有逾五百養殖戶，近期內遭兩名李姓男子及該余姓男子等三個販運商跳票六億元。

盼政府能專案設計貸款

自救會代表陳清烈指出，許多養殖戶因大筆跳票，連飼料錢甚至電費都拿不出來，希望蔡總統儘速緝凶，並請政府能專案設計貸款方案給養殖戶度過年關，盼政府正視。

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