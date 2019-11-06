墾管處強勢拆違建 首波鎖定14件

墾管處選前大拆違建，首波鎖定十四件拆除。 （記者蔡宗憲攝）

2019-11-06 05:30:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園管理處每年都會進行轄區內違建拆除工作，今年度罕見直到十一月才執行首波拆違建，被質疑怕影響選情，墾管處強調「執法沒有假期」，面對大批民代到場關心拆除狀況，墾管處仍依慣例拆到「不堪使用」為止，預計還有第二波強勢拆除動作。

包括白砂露營區店鋪也拆了

墾管處昨早前往恆春西半島白砂、大光等區域拆除違建，其中指標性的白砂露營區店鋪拆除過程，包括恆春鎮代會多名鎮代及縣議員陳文弘都前往了解，除了業者部分自行拆除部分，墾管處仍動用大型機具採破壞性強勢拆除，民眾大讚「一點都不給民代面子，墾管處好樣的」。

民代提醒勿傷及合法權益

前往了解的屏縣議員陳文弘及鎮代會主席陳進義等民代表示，支持墾管處拆除違建，但也提醒拆除過程勿傷及合法權益，以免衍生後續對簿公堂的困擾。

下個月還有排定十餘件待拆

墾管處強調，拆除違建工作不會因為大選將至有「強度」不同，連續三天進行首波十四起違建拆除，下個月還有排定十餘件待拆，只要違建就會拆到不堪使用為止，會同轄區警方戒護，不容許任何關說或拖延拆除。

墾管處表示，近年轄區內違建拆除工作，主要針對二○一一年後新違建，以及舊違建有營業行為者優先執行，如違建戶正進行合法申請補照會排定緩拆，但每兩個月須回報明確進度。

墾管處拆違建強調拆到「不堪使用」。 （記者蔡宗憲攝）

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