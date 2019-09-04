育兒津貼上路1月 屏東2千人未申請

2019-09-04

〔記者羅欣貞／屏東報導〕中央八月一日起擴大發放育兒津貼，屏東縣政府估計全縣約有七千九百名幼兒符合資格，開放申請一個月來，已有五千八百多人通過申請，比例逾七成，不過還有約兩千人未申請，縣府呼籲符合資格的家長盡快提出申請，別放棄這項福利。

通過申請5800人 比例逾7成

教育部考量公共化及準公共化幼兒園供應量仍有未足，推動二至四歲育兒津貼發放，符合資格者每月可領取兩千五百元，第三名以上子女每月加發一千元。

屏東縣教育處統計，八月一日受理以來，截至昨天共七千四百八十八人申請，通過申請者有五千八百七十二人；未通過者多為資格不符，相對的，也有約兩千位符合資格的幼兒，還沒有提出申請。

月底前申請通過 追溯發放8月

教育處副處長楊英雪表示，已透過各私立幼兒園加強向家長宣導，並發放申請表單請符合資格者填寫後，到戶籍地所在鄉鎮市公所申請，政策起跑即符合資格者，若還未申請也不必緊張，只要在本月底（九月三十日）前申請通過，會追溯發放八月的津貼，但如果十月才申請，就只能從十月開始領。

教育處說明，請領資格為凡未經政府公費安置收容、未就讀公立幼兒園、非營利幼兒園、社區部落互助教保服務中心、特教學校或準公共幼兒園，滿兩歲至未滿五歲的我國籍幼兒，只要父母或監護人符合最近年度綜所稅稅率未達百分之二十，及未領取因照顧該名幼兒的育嬰留職停薪津貼等規定者，即可申請。

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