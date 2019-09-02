屏東大專以上畢業生 平均薪資30K

2019-09-02

〔記者侯承旭／屏東報導〕根據勞動部統計，屏東縣去年大專以上畢業生的平均薪資約三萬元，僅全國平均值的八成七。

為全國平均值8成7 僅勝彰化

勞動部「薪資行情及大專生就業導航」網站公布去年大專以上畢業生的就業薪資調查，全國平均薪資為三萬四千兩百七十八元，屏東縣則為三萬零六十九元，僅勝過彰化縣的兩萬九千九百一十三元，鄰近的高雄市則高於屏東縣約一千元。該數據是以勞保提繳單位登記地址所在之縣市予以統計。

若以各級學歷區分，去年畢業的博士生在屏東平均薪資約六點一萬元最高，其次為碩士生四點一萬元、學士生二點八萬元、專科生二點七萬元，顯示學歷越高的畢業生，起薪也越高。

若以大專以上畢業生的戶籍分析，去年屏東畢業生留在屏東工作的比例僅三成二，有近七成的屏東大專生都移往外縣市工作。

值得注意的是，去年屏東大專以上畢業生工作一年的平均薪資雖不是最低，但若以畢業一至五年的平均薪資計算，則屏東縣的平均薪資三萬一千七百二十八元，反而淪為薪資最低的縣市，若與全國平均值相比，也僅達八成四，顯示屏東縣的大專以上畢業生薪資增長幅度不如其他縣市。

企業徵才職缺以基層工作居多

屏東縣企業徵才所釋出的職缺以基層工作居多，職缺種類較少，專業程度與起薪都較低，使得多數在地畢業生都轉往外縣市工作。

縣府積極招商 薪資與福利漸調高

屏東縣政府近年積極招商，陸續有外縣市企業進駐設廠，近期也展開徵才，薪資與福利條件已逐漸調高。

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