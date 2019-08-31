內埔10大易肇事路段 多在學區

2019-08-31

〔記者邱芷柔／屏東報導〕內埔鄉轄區有兩所科技大學，以機車代步的學生眾多，內埔分局選在開學之際公布上半年內埔鄉內十大易肇事路段，交通事故熱點多半集中學區附近，除加強校園宣導，下半年也會針對十大肇事路段增加路檢取締強度。

上半年壽比路68件最多

內埔警分局統計，今年上半年轄區死亡車禍有七件，比去年同期多一件，內埔鄉十大肇事路段中，以壽比路發生六十八件最多，其次是台一線中正路五十九件，其餘路段依序為廣濟路、學人路、光明路、南寧路、科大路、昭勝路、大同路及中林路。

兩所科大周邊佔了一半

警方分析，十大肇事路段中，兩所科技大學周邊就佔了一半，包括靠近屏東科技大學的壽比路、科大路、中林路，靠近美和科技大學的廣濟路、學人路，適逢開學季，學生機車族湧現，不少大學新鮮人是剛考取駕照的新手騎士，降低下半年交通事故頻率是首要目標。

警方還發現，高齡者的違規肇事率及事故傷亡比率也偏高，肇事肇因多為「轉彎未依規定」及「未遵守交通號誌」等，顯見對路權觀念不足，將針對易肇事路段，加強取締闖紅燈、逆向行駛、轉彎未依規定、機車未依二段式左轉、未戴安全帽及併排停車等違規行為。

內埔分局長蔡耀順表示，開學後將派員進入校園及老人關懷據點加強宣導，希望能降低交通事故。

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