屏縣3至8年級3.4萬人學力檢測明登場 教育處：從未公開排名

屏東縣政府教育處表示，學力檢測核心目的為診斷課堂教與學的落差、協助學校精進教學品質，作為縣府配置教育資源的政策依據。（記者羅欣貞攝）

屏東縣學力檢測將於明（28）日上午第1到3節登場，國中小3到8年級全體學生共約3.4萬人參加，包括國語文、數學、英語文等3科。針對全國教育產業總工會今（27）日點名屏縣將測驗結果分析變調為校排、班排或教師績效指標一事，屏縣府教育處表示，從未將個別教師、班級或學校的檢測結果作為績效評比、公開排名或究責工具。

全教產表示，根據意見調查，屏縣有老師反映某些國小校長會不斷在校務會議、班親會及各種會議中，頻繁公開檢討班級成績及未達標的老師，甚至在學校網站、行政群組公布班級排名，讓成績較低的班級、學生與教師被貼上落後、學習不力、教學不力等標籤；也有教師因成績未達標，不斷的被調訓參加學力測驗研習、接受約談、撰寫落後原因分析與改善計畫，甚至部分教師感受到考績、職務分配或行政評價上的壓力。

請繼續往下閱讀...

全教產也指出，目前已有國中小學習扶助科技化評量－學習扶助篩選測驗，包含5到6月的篩選測驗及11、12月的成長測驗，已經能夠確實掌握學生學習狀況並提供補救教學機制。

屏東縣政府教育處則回應，學力檢測核心目的為診斷課堂教與學的落差、協助學校精進教學品質，作為配置教育資源的政策依據；分析結果以學校為單位回饋，協助掌握各學習領域的優弱勢，作為教學調整與課程規劃參考；教育處未要求各校於校務會議、班親會或學校網站公開班級排名，也未以檢測結果作為教師考績或職務分配的依據。

教育處說明，縣府檢視各校檢測結果，是以「學生學習成長」與「教學支持需求」為主要觀察面向，並依各校學生背景、文化資本等條件分析，並無以達成率作為校長遴選或績效評比的唯一指標。針對檢測結果所辦的回饋研習，以教學策略分享、命題分析及差異化教學為主軸，協助教師專業成長。

教育處也強調，學力檢測與校內定期評量、學習扶助科技化評量三者施測目的、對象、內容及結果應用上均有本質差異，並無重複施測的情形。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法