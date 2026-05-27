恆商餐飲科「沐森之光」早午餐趴 學生展現「準職場」實力

恆商餐飲科「沐森之光」早午餐趴，學生展現「準職場」專業實力。（記者蔡宗憲攝）

恆春工商餐飲管理科及餐飲技術科，今日於校內精緻的「綠境學堂」舉辦「沐森之光．Brunch party」成果餐會。餐飲科三年級學生將3年所學化作一道道精緻料理，從場地佈置、菜單研發到現場專業服務，全由學生一手包辦，展現技職教育「做中學」的紮實成果，吸引不少校內及國中端師長到場「驗收」，對學生表現讚不絕口。

恆春工商校長何峻誠表示，這次餐會不僅是畢業前的成果展現，更是「準職場」的震撼教育。學生分工明確，從門口熱情迎賓、詳細餐點介紹、流暢的出餐節奏到最後的場地復原，完全比照專業餐廳規格。餐飲科強調，透過這場盛會，不僅提升了學生的自信心與溝通能力，更讓鄰近學校師長看見偏鄉學子在餐飲專業上的卓越競爭力。

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「沐森之光」這個充滿詩意的名稱，是由餐飲科全體師生共同票選產生。活動現場結合綠境學堂戶外的自然草地與晨曦光影，營造出清新、簡約的法式輕食氛圍。學生們從命名開始便展現高度的創意與專業認同，不僅是製作餐點，更是以「策展」的精神在經營這場餐會。

餐點內容更是誠意十足且具備業界水準，包含瑪格麗特披薩、層次豐富的華爾道夫沙拉三明治、新鮮爽口的鮮蝦手卷，以及技術門檻極高的南瓜海鮮酥皮濃湯。甜點部分則有時下最流行的海鹽奶蓋巴斯克蛋糕。每一道料理的擺盤與風味設計，都看得到學生將西餐烹調、烘焙實務與地方小吃能力跨域整合的巧思。

恆商餐飲科「沐森之光」早午餐趴。（記者蔡宗憲攝）

餐飲科三年級學生將3年所學化作一道道精緻料理，從場地佈置、菜單研發到現場專業服務，全由學生一手包。（記者蔡宗憲攝）

餐飲科三年級學生將3年所學化作一道道精緻料理，從場地佈置、菜單研發到現場專業服務，全由學生一手包。（記者蔡宗憲攝）

恆商餐飲科「沐森之光」早午餐趴，學生展現「準職場」專業實力。（記者蔡宗憲攝）

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