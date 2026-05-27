周春米宣布65歲以上長者健保費補助 但有排富條款

屏東縣長周春米宣布65歲以上長者健保費全面補助。（記者葉永騫攝）

屏東縣長周春米今天在屏東縣議會定期大會中宣布屏東縣65歲以上長者健保費全面補助，從116年1月開始實施，但限制必須設籍1年以上，綜所稅5%以下長者，原住民為55歲以上長者，每月補助826元，預計受惠人數約17萬人，增加約16億餘元的預算。

周春米表示，屏東近10年沒有舉債 長債早已還清，雖然去年財劃法修正使中央補助款減少將近30億，但在縣議會的支持下，還有縣府撙節開支，相關政策都能順利執行，上周520總統賴清德在就職2週年跟大家報告，中央政府0到18歲每月補助5000元的津貼，中央政府顧孩子，地方來顧長輩，由於台灣的經濟發展，中央稅收可以增加，在縣府撙節開支下，以及中央補助下，明年應該就可以負擔65歲以上長者的健保費。

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屏東縣目前有補助低收入戶，下半年也會針對65歲到70歲的中低收入戶長輩超前一步先做補助，而小琉球離島中央本來就有補助，所以明年就針對設籍屏東縣滿一年的65歲以上、綜所稅5％以下的長者，有排富規定，原住民是55歲以上長者每月補助826元。

屏東縣長周春米宣布65歲以上長者健保費補助。（記者葉永騫攝）

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