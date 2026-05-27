男子闖紅燈竟還拒檢 動作太大竟掉出一包毒品！警採預防性聲押

男子毒檢拒檢，竟從身上掉落毒品。（警方提供）

施用毒品後駕駛車輛的行為，近期發生許多離譜的車禍，警方為維護用路人生命財產安全，展現對「毒駕零容忍」決心，內埔警分局日前就因交通違規，毒駕犯見狀竟想拒檢，但警方壓制逮捕，過程中該名男子的毒品就從口袋中掉落，快篩果然發現皆為陽性，警方依違反刑法毒品罪、公共危險罪移送屏東地檢署偵辦並建請預防性聲押機制。

這起案件發生在5月25日19時許，內埔分局內埔所2名員警，巡邏行經內埔鄉廣濟路與仁和路口時，發現1名男子騎乘機車闖紅燈，經警方攔查，該名男子不願配合，員警開始制止，過程中該男子不慎從身上掉落1包疑似裝有毒品的夾鏈袋，經警方依法逮捕後，施以唾液快篩及尿液檢驗，均呈現陽性反應，另該包夾鏈袋內容物為甲基安非它命，全案先依道路交通管理處罰條例舉發毒駕外，並依違反刑法毒品罪、公共危險罪移送屏東地檢署偵辦。

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內埔警分局強調，配合中央政策，自去年11月20日起導入毒品唾液快篩試劑，強化第一線員警於事故處理、路檢及巡邏攔查勤務中辨識毒駕之能力，逐步將毒駕防制由「事故發生後才發現」，轉為「事前主動攔查防堵」，全力防止毒駕行為釀成嚴重交通事故，嚴防道路安全問題發生於本縣，落實「屏安護民」策略。

警方指出，統計本縣2023年涉入毒駕事故計5件、2024年計3件；2025年11月20日快篩試劑啟用前計4件，啟用後計8件。事故件數雖有增加，惟毒駕案件過往因辨識不易、採驗程序較繁複，部分案件不易即時查明，可能存在隱性黑數。快篩試劑導入後，有助員警於第一線即時初篩，使疑似毒駕案件及早浮現，亦反映查緝量能及辨識效能提升。

自快篩試劑實施以來，警察局已累計取締毒駕162件，自115年5月24日起執行加強取締毒駕專案，截至今日止取締10件。後續將持續針對重點路段及高風險時段，精準規劃路檢、巡邏及攔查勤務，強化快篩運用量能，將毒駕風險攔阻於事故發生之前，嚴正防制毒駕，維護民眾生命、身體及財產安全，若遇毒駕即以現行犯逮捕，移送必建請預防性聲押預防機制。

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男子毒檢拒檢，竟從身上掉落毒品。（警方提供）

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