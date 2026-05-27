喚醒年輕時熱血記憶！恆春鎮運週六登場 不只較勁更聯繫情誼

恆春鎮運週六登場 不只較勁更聯繫情誼。（記者蔡宗憲攝）

過去多年未曾舉辦的恆春鎮全民運動會，自去年重新復辦、重現「第一屆」輝煌後，獲得地方鄉親極高評價，不僅讓許多鎮民重拾小時候與年輕時的運動興趣，更成功凝聚地方向心力。今年，恆春鎮公所延續這股熱潮，第二屆將於週六盛大展開，邀請鎮內17里居民再度燃燒運動魂，打造最接地氣的國境之南體育盛事。

恆春鎮公所今日在鎮公所舉辦鎮運記者會，為年度體育盛事揭開序幕。開場由充滿活力的「恆好運之舞」熱力帶動，展現古城鎮民朝氣蓬勃的精神。值得一提的是，公所今年特別製作專屬宣傳曲與大會舞，並破天荒將宣傳曲導入全鎮的垃圾車及資源回收車音響，讓洗腦旋律每天穿梭在恆春的大街小巷，鄉親倒垃圾時都能跟著節奏擺動，提早感受鎮運的熱情。

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恆春鎮公所昨邀請多位里長宣傳，親自下場示範今年趣味競賽項目「大圈套小圈」。只見平時忙於服務的里長們使出渾身解數，趣味互動讓現場笑聲不斷，搶先體驗全民運動的純粹魅力。

恆春鎮長尤史經強調，鎮運不只是選手較勁的競技舞台，更是出外打拚子弟與在地老少凝聚情誼的重要平台。今年賽事規劃依舊多元，且貼心結合在地學校與社區空間，包含大平國小的慢速壘球、山腳里活動中心的桌球、恆春國中的籃球、恆春國小與僑勇國小的羽球、網球、滑輪溜冰及趣味競賽。公所誠摯邀請所有鄉親週六一起加入，重溫當年馳騁賽場的熱血感動。

多位里長親自下場示範今年趣味競賽項目「大圈套小圈」。（記者蔡宗憲攝）

多位里長親自下場示範今年趣味競賽項目「大圈套小圈」。（記者蔡宗憲攝）

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