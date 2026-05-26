屏東霧台瀑布屬管制山域 高中生溺水案開罰1萬元

屏縣霧台鄉霧台瀑布25日發生高中生溺水案，消防人員前往搶救。（圖由屏縣消防局提供）

5名高中生昨（25）日前往屏東縣霧台鄉霧台瀑布戲水，其中17歲吳姓少年溺斃，由於當地屬於一般管制山域，屏縣消防局對同行同學開罰1萬元。

霧台瀑布位於霧台鄉大武村林帕拉帕拉山管制範圍內，昨天案件違反屏東縣登山活動管理自治條例第6條「登山活動範圍涉及一般管制山域，領隊未領有基本救命術證書或初級救護技術；領隊未為本人及隊員辦理登山綜合保險」。根據第11條規定，可處1萬到5萬元以下罰鍰，消防局考量為初犯，針對4名同學中的張姓男子開罰1萬元。

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屏東縣消防局昨日下午4時53分接獲報案，指霧台鄉霧台瀑布有遊客溺水請求協助，立即出動瑪家、三地門、霧台分隊、特搜大隊及第一大隊共6車14人救援，救難人員下午5時29分抵達瀑布下方，傍晚5時55分將溺者拉起，已無生命徵象，6時36分由救護車送醫，至晚間8點45宣告急救無效。

溺水者為來自高雄的17歲吳姓高中生，與4名國中時期實習認識的同學一行5人，相約騎機車前往霧台鄉遊玩，據了解，他們先在神山部落吃愛玉，臨時起意去戲水，上網搜尋到霧台瀑布便前往，5人中3人在較淺處戲水，在較深處戲水的2人，在發現不對勁後，1人踩到石頭游回岸上，同學們看到吳姓少年溺水，試圖救援但沒有成功，趕快報警求助。

霧台瀑布屬於一般管制山域。（圖由讀者提供）

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