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    首頁 > 屏東縣

    屏東瀑布近期3起溺斃 霧台鄉長語重心長：勿追網紅秘境

    2026/05/26 17:36 記者羅欣貞／屏東報導
    高聳的霧台瀑布。（圖由讀者提供）

    高聳的霧台瀑布。（圖由讀者提供）

    屏東縣本（5）月初瑪家鄉連續發生2起瀑布溺水意外釀2死，昨（25）日霧台鄉霧台瀑布又有1名高中生溺斃，不禁讓人想起發生在2023月5月20日的霧台鄉飛龍瀑布溪降團5死的悲劇。霧台鄉長巴正義今（26）日語重心長呼籲，不要在網路上看到網紅拍的影片，就走訪所謂的野溪秘境，請大家珍惜生命。

    屏東縣霧台鄉以原住民魯凱族為主，霧台鄉長巴正義表示，霧台瀑布是沒有開放的傳統領域，這裡水深約2米多，週邊岩壁高聳，隨時可能會有落石，真的非常危險，「會碰到什麼狀況都不知道！」；不要因為在網路上看到網紅拍攝的山林野溪秘境，就貿然走訪，有些地方是祖靈所在，有些地方則是飲用水、灌溉水的水源地。

    霧台鄉民代表宋克強也透過臉書，以《別讓山為你哭泣……》為題發文指出，在每一個意外發生的前後，縣府、警政、消防等單位無不是一再宣導、再宣導；勸導、再勸導，甚至開罰、再開罰，設置禁止警告牌於明顯之處，但意外隔日仍阻攔不了慕名而來的熱血旅人，跟著山林尋獵者網路影片蒐尋所謂秘境，「似乎認為倒楣的永遠不會是我」。

    宋克強表示，「熱血旅人在網路揶揄我們是『霧臺國』，以法令來管制山林出入。我們傳統維護部落土地、山林、水域的規定，其實比現行任何的法令更為嚴格，有些嚴格到是生命的代價」。

    宋克強指出，當平地公園或所居住社區大樓可以為了成為烤肉、戲水、垃圾等環境汙染與治安問題來源，依地方自治等相關法令辦法立定管理辦法，也請將心比心、感同身受的心，體會理解對方的感受與處境。

    霧台瀑布的水流還會往下流向深不可測的溪谷。（圖由讀者提供）

    霧台瀑布的水流還會往下流向深不可測的溪谷。（圖由讀者提供）

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