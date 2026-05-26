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    首頁 > 屏東縣

    屏東慈天宮聯名小錢虎 助攻警方防詐宣導

    2026/05/26 09:19 記者葉永騫／屏東報導
    屏東警分局長陳勇誌（右一）、主委蔣家煌（中間）及縣府民政處長鄭文智共同為「歸來小錢虎」過爐加持。（圖由屏東警分局提供）

    屏東警分局長陳勇誌（右一）、主委蔣家煌（中間）及縣府民政處長鄭文智共同為「歸來小錢虎」過爐加持。（圖由屏東警分局提供）

    屏東市慈天宮為協助警方防詐及交通安全宣導，贈送聯名「歸來小錢虎」200隻，透過神明的加持，提醒民眾提高防詐，而小錢虎只送不賣，作為鼓勵參與活動及協助警方的獎勵。

    慈天宮主委蔣家煌表示，「虎爺」在民間信仰中象徵守財、咬錢，面對詐騙手法層出不窮，廟方特別準備200隻聯名「歸來小錢虎」力挺警方宣導，希望透過在地吉祥寓意與神明加持，提醒民眾提高防詐警覺。

    屏東警分局長陳勇誌說明，在透過「警銀聯防」機制，近期已成功攔阻52件詐騙案，保住民眾財損逾2100萬元，其中百萬元以上案件7件，單筆最高攔阻280萬元；交通方面，則藉由多元異業結盟宣導，也有效降低重大交通事故發生。

    陳勇誌、主委蔣家煌及縣府民政處長鄭文智也共同為「歸來小錢虎」過爐加持，象徵宗教、警政及民政合作，攜手守護地方治安與交通安全，而這批限量「歸來小錢虎」將作為防詐及交通安全宣導品，只送不賣，鼓勵民眾多參加防詐及交通安全宣導活動，就可能拿到「歸來小錢虎」。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    屏東市慈天宮贈送歸來小錢虎。（圖由屏東警分局提供）

    屏東市慈天宮贈送歸來小錢虎。（圖由屏東警分局提供）

    特別版的師來小錢虎。（圖由屏東警分局提供）

    特別版的師來小錢虎。（圖由屏東警分局提供）

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