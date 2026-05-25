霧台瀑布17歲高中生溺斃 屏縣5月野溪瀑布溺水已3死

屏東縣霧台瀑布17歲高中生溺水，消防人員前往搶救。（屏縣消防局提供）

屏東縣霧台鄉霧台瀑布今（25）日下午傳出意外，17歲吳姓高中生溺水，消防人員據報趕抵現場，將他從水中拉起時已無生命徵象，送醫搶救仍不治。這是屏東縣5月第3起發生在野溪瀑布的溺水案，前2起月初發生在瑪家鄉，3起溺水案共造成3人死亡。

屏東縣消防局今（25）日下午4時53分接獲民眾報案，指霧台鄉霧台瀑布有遊客溺水請求協助，立即出動瑪家、三地門、霧台分隊、特搜大隊及第一大隊，共6車14人，由霧台分隊小隊長許晨輝帶隊展開救援，救難人員下午5時29分抵達瀑布下方、設法接近溺者，傍晚5時55分將其拉起，已無生命徵象，6時36分由救護車載送至榮總龍泉分院急救，仍宣告不治。

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據了解，溺水者為來自高雄的17歲吳姓高中生，與4名目前讀不同學校、在國中時期實習認識的同學，一行5人相約前往霧台鄉遊玩，不料發生不幸。

此次發生意外的霧台瀑布深潭處約有3米深，瀑布位於霧大聯絡道附近，下切約1公里處可抵達，雖在神山瀑布上游，但並未如神山瀑布一樣被劃入霧台鄉自然人文生態景觀區，由於進入自觀區必須事先提出申請並由導覽人員帶領進入，神山瀑布2020年劃入自觀區後就未再發生溺水事件；霧台鄉長巴正義表示，霧台瀑布除了水，還會有落石的問題，為了安全，呼籲遊客避免進入。

瑪家鄉5月初在短短6天內就發生2件瀑布溺水案，加上今日霧台鄉霧台瀑布，全縣本月已發生3起，各有1人不幸喪生。屏縣消防局表示，近來氣溫持續攀升，民眾親水活動頻率增加，為防範溺水事故發生，呼籲民眾從事水域活動時務必提高安全意識，避免進入野溪、河川、瀑布、深潭及海岸等高風險水域，並應選擇具備救生員及完善防護設施的合法場域，確保人身安全。

屏東縣消防局出動瑪家、三地門、霧台分隊、特搜大隊及第一大隊，共6車14人前往救援。（屏縣消防局提供）

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