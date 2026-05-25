國民黨屏東市議員提名卡關 7人競爭引爆協調危機

國民黨屏東市議員提名卡關，協調無成。左到右為參選人唐玉琴、蘇資婷、黃明賢。（記者葉永騫攝）

國民黨屏東縣黨部今天召開協調會，針對縣議員屏東市選區提名進行協調，擬開放7席參選，參選人唐玉琴、蘇資婷、黃明賢擔心在民進黨減席之下，國民黨太多人參選會影響選情。

屏東縣議員屏東市選舉共有12席，目前國民黨4席、民進黨3席、無黨籍5席，民進黨在下屆選舉原提名6人，在徵召梁育慈選屏東市長後，只剩5人參選，對於整個選情有利，也帶動參選人的士氣，而國民黨有7人登記參選，今天在縣黨部協調，由黨部主委蘇清泉、縣議會議長周典論等人協調，但因為參選人都不願退讓，因此先擬開放7人參選，等2個星期的協調期後再決定如何提名，此舉也引起參選人擔心，怕太多人參選會影響當選席次。

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前縣議員唐玉琴表示，民進黨協調減了一個席次參選，國民黨上次提名6人，2人落選，這次開放7人參選，對當選席次相當不利，另外在婦女保障名額方面，也認為應該考量爭取，不能沒有策略爭取。

對於開放參選也有議員認為，不公平，以往慣例為現任者優先，有參選人平時不參與黨的事務，卻要求黨提名，黨紀有一些問題，也有人建議初選，減少提名數，否則在民進黨減席下，國民黨更加不利。

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