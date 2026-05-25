屏東縣國中小校長首階段遴選公布 21人連任、9人調任與續任

屏東縣政府公布115學年國中小現職校長遴選結果。（記者羅欣貞攝）

屏東縣115學年度國民中小學第一階段現職校長遴選作業，今（25）日辦理完成，教育處表示，現職校長遴選參酌各出缺學校校務現況需求、校長專長及專業表現與校長辦學績效遴選合適的校長，共有2名國中校長連任、2名國中校長調任、1名國中校長續任；19名國小校長連任、7名國小校長調任。

現職校長遴選結果，國中校長部分，連任者：明正國中校長林俊傑、鹽埔國中校長陳寶郎，共2名。調任者：泰武國中校長謝旻蒼遴選至九如國中、九如國中校長謝惠如遴選至泰武國中，共2名；瑪家國中校長印永生續任1年，任期至2027年7月31日。

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國小校長遴選結果，連任者唐榮國小林春如、忠孝國小黃玉麟、歸來國小白博仁、德協國小黃建榮、新圍國小高珠鈴、四維國小黃志賢、新庄國小黃錦雄、東寧國小劉富連、光華國小余美瑩、東港國小簡麗玉、大潭國小趙錫清、海濱國小王承光、南州國小林季福、琉球國小洪永恕、新埤國小李文益、枋寮國小劉富陞、武潭國小鄭志隆、草埔國小林志仙、古華國小郭鴻明，共19名。

調任的校長有：九如國小王錦裕遴選至玉田國小、高樹國小陳誼璟遴選至崇蘭國小、塔樓國小艾旭毅遴選至九如國小、玉田國小王照仁遴選至鶴聲國小、僑勇國小黃順利遴選至內獅國小、春日國小梁吉成遴選至萬安國小、前進國小李國賢遴選至潮州國小，共7名。

另外，第二階段出缺學校國中為琉球國中，國小為高樹、塔樓、僑勇、春日、前進、東光、四林、新興、萬巒、高朗、水利、竹林、泰山等13所國小，將於7月2日進行國中小第二階段校長遴選作業。

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