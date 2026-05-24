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    首頁 > 屏東縣

    彰師大校友會最後一塊拼圖 屏東大鵬灣乘雙體帆船海上舉辦

    2026/05/24 23:09 記者陳彥廷／屏東報導
    彰師大校友會今年很特別，到海上來開會。（記者陳彥廷攝）

    彰師大校友會今年很特別，到海上來開會。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣國立彰化師範大學校友會今年移師屏東，並打破傳統室內會議的形式，將校友會在航行的雙體帆船展開，校友總會理事長柯育沅指出，屏東是彰師大校友會的最後一塊拼圖，於此舉辦校友會別具意義。

    國立彰化師範大學自1971年創立以來，是國內3所專門培育中學師資的師範大學之一，長期穩居國立大學與人文社科類的前段班。如今，這股深厚的教育專業力量在南台灣的蔚藍海洋上激盪出全新火花。

    彰師大校友作育英才無數，校友會也遍佈全台，但全台最南端的屏東縣到去年以前付之闕如，成為校友會「最後一塊拼圖」，力主成立校友會的校友、大潭國小校長趙錫清去年在屏東縣王船文化館舉辦成立大會，也正式完成母校校長陳明飛及總會的期盼與使命。

    今年校友會不僅再度來到屏東，還將大會移師「海上」舉行，校友及家屬自帆船基地搭乘「安捷利納號」雙體帆船出航，沿途欣賞海上教堂、水上飛機、海之女神、巨鮪來富等景點。透過專業的導覽解說，深入領略大鵬灣潟湖的自然生態、人文歷史及日治時代的傳說故事。

    隨後，帆船載著校友們前往鵬灣大橋，在下午5點前共同觀賞壯觀的「鵬灣大橋開橋秀」。當時海面上各家遊艇齊聚，更恰巧目睹一艘超過17公尺桅桿的帆船駛離橋墩、航向台灣海峽，場面震撼。這讓首次體驗搭帆船與看開橋秀的理事長柯育沅讚嘆「印象深刻，永生難忘」。

    屏東縣國立彰化師範大學校友會今年移師屏東，並打破傳統室內會議的形式，將校友會在航行的雙體帆船展開。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣國立彰化師範大學校友會今年移師屏東，並打破傳統室內會議的形式，將校友會在航行的雙體帆船展開。（記者陳彥廷攝）

    校友總會理事長柯育沅（左）指出，屏東是彰師大校友會的最後一塊拼圖，於此舉辦校友會別具意義。右為校友、大潭國小校長趙錫清。（記者陳彥廷攝）

    校友總會理事長柯育沅（左）指出，屏東是彰師大校友會的最後一塊拼圖，於此舉辦校友會別具意義。右為校友、大潭國小校長趙錫清。（記者陳彥廷攝）

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