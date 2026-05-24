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    首頁 > 屏東縣

    校長難為？屏東縣今年13國小校長退休 創5年新高

    2026/05/24 19:34 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣政府表示，將優化校長甄選制度，鼓勵優秀主任報考。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣政府表示，將優化校長甄選制度，鼓勵優秀主任報考。（記者羅欣貞攝）

    在辦學壓力考驗下，國中小校長申請退休者有增加趨勢，屏東縣今年有13位國小校長退休，是近5年來人數最多的一年；教育處說明，退休考量因素多為配合校長任期屆滿，或個人生涯規劃等多重因素，平均退休年齡為60歲。

    教育處統計，屏縣校長退休人數，2022年國中1人、國小4人，2023年國中2人、國小5人，2024年國中1人、國小8人，2025年國中3人、國小8人，今年國中0人、國小13人，預估明年國中小校長退休人數共10人、2028年15人。

    有校長分析，國中小校長面臨的辦學挑戰，包括課程與教學領導、校園事件法令遵循、少子女化下的學校經營、親師關係維護等多面向，考驗重重，因此部分校長在自己設定的年資或年齡屆滿後毅然離開。

    為解決學校經營困境，教育處表示，將積極落實行政減量與資訊整合，簡化各項訪視、計畫申請與成果報核程序；同時組成「師傅校長」陪伴團隊，並由教育處提供即時協助，作為校長依法行政的後盾。

    屏縣府目前正進行115學年國中小校長遴選，明（25）日辦理現職校長遴選作業，7月2日辦理新任校長遴選作業，本年度開缺校數國中1校、國小13校；目前全縣儲備校長國中7人、國小17人。

    教育處說明，縣府規劃由資深校長擔任「師傅校長」，分享各種問題解決方法、提供校務治理諮詢，讓優秀主任勇於實踐個人教育理想擔任校園的引領者；同時也將優化校長甄選制度，針對兼任行政年資長、表現優異的主任給予積分加給，或適度簡化準備報名表件等，提高其報考校長的意願。

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