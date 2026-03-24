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    首頁 > 屏東縣

    7旬婦牽單車過馬路車禍亡 屏東警分局轄區3月已2起高齡行人死亡車禍

    2026/03/24 16:15 記者羅欣貞／屏東報導
    本月23日屏縣萬丹鄉大學路，高齡女性行人牽腳踏車穿越道路時，與直行汽車發生碰撞，現場腳踏車倒地。（圖由屏東警分局提供）

    本月23日屏縣萬丹鄉大學路，高齡女性行人牽腳踏車穿越道路時，與直行汽車發生碰撞，現場腳踏車倒地。（圖由屏東警分局提供）

    昨（23）日晚間7時許，萬丹鄉一名77歲婦人牽腳踏車穿越馬路，與汽車發生碰撞，老婦送醫不治，屏東警分局今（24）日表示，本（3）月轄區內已有2起高齡行人死亡車禍，呼籲民眾重視長者交通安全。

    昨晚發生於屏縣萬丹鄉的該起車禍，地點在大學路960巷口，警方初步調查，為77歲女性行人徒步牽引腳踏車穿越道路，與直行自小客車發生碰撞，經送醫搶救仍宣告不治。

    屏縣屏東警分局轄區包括屏東市、萬丹鄉、麟洛鄉、長治鄉，分局統計，本（3）月至今已經發生2起高齡者死亡車禍事故，除了23日晚間，另起車禍發生於本月16日深夜11時許，在屏東市博愛路與勝利路口，75歲男性行人於號誌紅燈時穿越路口，與綠燈直行的機車騎士發生碰撞，行人送醫後傷重不治。

    警方呼籲，行人應依號誌通行，勿搶快違規；夜間穿著亮色或配戴反光物，提升可見度。汽機車行經路口應減速慢行、注意前方，共同維護用路安全。

    本月23日屏縣萬丹鄉大學路，高齡女性行人牽腳踏車穿越道路時，與直行汽車發生碰撞。（圖由屏東警分局提供）

    本月23日屏縣萬丹鄉大學路，高齡女性行人牽腳踏車穿越道路時，與直行汽車發生碰撞。（圖由屏東警分局提供）

    本月16日深夜屏東市博愛路與勝利路口，發生高齡行人與機車車禍。（圖由屏東警分局提供）

    本月16日深夜屏東市博愛路與勝利路口，發生高齡行人與機車車禍。（圖由屏東警分局提供）

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