屏東《打火好兄弟》超洗腦 歌舞創意短片宣導清明防火

屏縣府推印度風歌舞宣導片《打火好兄弟》創意結合四不二記得，加強清明防火意識。（屏東縣政府提供）

清明掃墓時節到，屏東縣政府傳播暨國際事務處與消防局合作，推出清明防火宣導短片《打火好兄弟》，影片大膽採用濃厚的印度寶來塢歌舞風格，以洗腦的電音節奏「DiLiDaLi BaLaLa」搭配魔性舞步，不斷強調「燒起來很大條」的危機感，將傳統枯燥的防火政令轉化為極具視覺張力的神曲，吸引不少網友轉發討論。

儘管消防局不斷三申五令加強宣傳，每年清明掃墓期間仍經常傳出意外火警，讓打火兄弟疲於奔命，統計今年2月17日至3月15日墓地火災共32件；屏東縣政府反向思考「是不是宣傳方式改變一下？」，於是特別策劃「印度寶來塢歌舞」主題，打破公部門宣導片的框架，以視覺與聽覺的強烈衝突感，精準傳達清明防火的重要性。

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影片名稱《打火好兄弟》除了向第一線辛苦的消防同仁致敬，也象徵縣府與民眾站在一起，共同守護家園平安。圍繞「四不二記得」口訣，包括不亂燒乾草、不亂飛冥紙、不亂丟菸蒂、不亂放鞭炮，以及記得殘火要撲滅、記得垃圾要帶走。

宣傳文案轉化成影片歌詞成了「清明掃墓要祖宗保庇，燒金務必注意注意」、「乾草不能燒，燒起來很大條」、「冥紙不要亂飛，燒起來很大條」、「菸蒂不準亂丟，燒起來很大條」、「鞭炮不能亂放，燒起來很大條」，超級洗腦。

影片由傳播處及消防局同仁共同演出，消防局弟兄還在片中展現救援技巧。消防局表示，清明期間墓區火警頻傳，往往造成基層消防人力極大負擔，希望透過這支趣味影片，能有效提升全民防火意識，從源頭杜絕火源。

傳播處強調，清明祭祖最重要是虔誠心意，請民眾掃墓時「誠心三拜」，提倡以鮮花代香火或集中焚燒紙錢。

加強民眾的清明防火意識，屏縣府推印度風歌舞宣導片《打火好兄弟》。（屏東縣政府提供）

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