屏東青年實習釋出逾200職缺 留任最高獲9.4萬獎勵金

今年「屏青實習超有薪」3月28日將在勞動暨青年發展處舉辦實習徵才媒合會。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣近3年失業率連年下降，去（2025）年首度低於全國均值，屏東縣政府積極推動分眾化就業服務，針對15至29歲設籍或就學在屏東的在校青年，推出「屏青實習超有薪」實習計畫，協助學生接軌職場，今（2026）年再度釋出超過200個實習職缺，若青年實習後選擇留任，最高可獲得縣府核發9.4萬的獎勵金。

屏東縣府勞動暨青年發展處表示，去年起推出「屏青實習超有薪」政策，今年有近40家企業響應、於實習平台上架超過200個職缺，除實習職缺需符合基本工資外，青年實習滿160小時，可領5000元實習津貼，最高給予1萬元，實習時間不限寒暑假。

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獲得公共工程金質獎肯定的屏東在地企業「宏成營造」，透過本計畫成功延攬屏科大土木系畢業生，該名青年完成320小時實習後，由實習工程師轉正為工程師，除獲得1萬元實習津貼，還可申請留任獎勵金。

宏成營造經理邱柏勳指出，營造業缺工嚴重且具世代斷層，藉由實習，由資深導師實地帶領，幫助青年快速熟悉多元的工程環境，將「人才衝擊」轉化為「即戰力」，縮短青年進入職場的適應期。

勞青處提醒，實習後留任的青年，即可申請每月最高2000元的留任獎勵金，若符合青年穩定就業獎助金資格，穩定受雇於同一雇主6個月以上，還能獲得每月最高5000元的獎助金，兩者最長發給12個月，意即在社會新鮮人階段，縣府每月為青年加薪7000元，增加屏東青年留鄉工作的意願。

勞青處表示，今年「屏青實習超有薪」涵蓋住宿餐飲、製造、服務、農林漁牧、醫療社福等多元產業，除線上媒合由企業自行面試外，3月28日將在勞動暨青年發展處舉辦實習徵才媒合會。

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