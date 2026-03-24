深耕有成 屏東仁愛國小音樂班弦樂團連3年全國比賽特優

屏東縣立仁愛國小弦樂團連續3年以「立奏、無指揮」形式參加全國學生音樂比賽均獲特優。（圖由屏東縣立仁愛國小提供）

屏東縣立仁愛國小長年深耕音樂教育，近年雖然面臨全國藝才班生源減少趨勢，仍然在全國學生音樂比賽中展現亮眼成績，由音樂班4到6年級學生組成的弦樂團，從112學年起連續3年榮獲特優，其中在本（3）月舉辦的114全國學生音樂比賽中，不但拿下國小團體A組弦樂合奏南區唯一特優，也是北中南區決賽唯一獲得特優的學校。

屏東縣立仁愛國小1987年設立音樂班，培養學生藝術素養與團隊合作能力，即使少子化與教育環境變遷，學校仍持續投入資源，維持完整的音樂專業課程與良好的學習環境，讓學生在穩定且多元的教學課程中培養演奏能力與舞台表現力。

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112學年起，仁愛國小弦樂團嘗試以「立奏、無指揮」形式參加全國學生音樂比賽，展現高度默契與自主演奏能力，第一次就獲特優肯定，113學年再度於國小團體A組弦樂合奏南區賽事中獲唯一特優；本（114）學年更於全國學生音樂比賽國小團體A組弦樂合奏榮獲「全國唯一特優」佳績。

弦樂團首席、音樂班學生劉承昀表示，演奏時不能只專注自己，而是要和團隊用音樂溝通，也要用更明顯的肢體語言帶領大家。李丞傑也說，平日都會搭配節拍器練習，團隊間也善用眼神交流培養默契。

仁愛國小校長林群智指出，音樂班將邁入40週年，連續3年獲得特優，都是師生長期努力的成果，不僅平日勤加練習，假日也持續精進，才能在競爭激烈的全國賽中站穩腳步。該校今年音樂班招生於3月30日至4月1日受理報名，不受學區限制，4月11日甄選，歡迎愛好音樂的孩子們加入。

屏東縣立仁愛國小弦樂團由4至6年級音樂班學生組成，參加全國音樂比賽表現傑出。（圖由屏東縣立仁愛國小提供）

屏東縣立仁愛國小音樂班學生在優質環境中奠定良好音樂學習基礎。（記者羅欣貞攝）

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