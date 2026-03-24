屏東25年首下修「第一鮪」重量 力推「海上去腮」保鮮全程錄影

屏東黑鮪季即將到來。（資料照，記者陳彥廷攝）

屏東東港是國內知名的「黑鮪魚」產地，前已舉辦25年的「第一鮪拍賣」，更是整個地方漁業界的盛事，今年的黑鮪魚汛期將於4月1日正式展開，屏東縣政府近日公告今年「第一鮪」的標準，將從180公斤降為175公斤，就為全力推動「海上去腮」的政策。

東港區漁會及屏東縣政府合作辦理的「黑鮪魚文化觀光季」，已有長達25年的歷史，為全台結合在地產業及地方文化還有觀光旅遊的季節性相當長壽的活動，屏東縣政府近日公告今年「第一鮪」的條件及辦法，代表一年一度的黑鮪魚文化觀光季活動進入起跑倒數計時。

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東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，漁業署為精進太平洋黑鮪管理配額措施，推動「海上去鰓」政策，並落實水產品保存與衛生安全，今年「屏東第一鮪」認定標準，特別修正新增去內臟、魚鰓後重量達175公斤以上的規定，且還增加捕獲黑鮪魚開始揚繩自海面活魚起鉤至全魚上到甲板，應以攝影方式，不間斷拍攝，捕獲通報自115年4月1日起生效。

屏東黑鮪魚季自2002年起舉辦第一鮪拍賣後，每年漁民搶第一鮪頭彩成為活動的重頭戲，由於早年並未特別推廣海上去腮，因此24年以來的第一鮪條件最重的就是去冰、去內臟後達180公斤重，但今年規定更趨嚴謹，包括限定台灣沿近海捕獲的北方黑鮪、去內臟、鰓重量應達175公斤以上、起鉤時仍為活魚，開始揚繩自海面活魚起鉤至全魚上到甲板不間斷拍攝、捕獲時應立即通報漁業電台，通報日需符合4月1日生效日，及最先航抵東港漁港等，捕獲漁船限設籍屏東及高雄市所屬的漁船等。

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