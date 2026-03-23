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    首頁 > 屏東縣

    屏東女將各選區競爭激烈 第二選區可能同額保送

    2026/03/23 18:10 記者葉永騫／屏東報導
    女性參選人左起為屏東市長周佳琪、屏東縣長周春米、縣議員梁育慈、蘇資婷、市民代表饒怡君。（記者葉永騫攝）

    女性參選人左起為屏東市長周佳琪、屏東縣長周春米、縣議員梁育慈、蘇資婷、市民代表饒怡君。（記者葉永騫攝）

    下屆屏東縣議員選舉女將參選熱烈，各選舉區競爭激烈，屏東市預估是5搶3，潮州區可能是6搶2、東港區則出現5搶2的局面，惟有第二選舉區的屏北有可能是同額競選，各地狀況差異相當大。

    下屆屏東縣議員選舉女將參選熱烈，屏東市現任縣議員有民進黨籍梁育慈、無黨籍蔣月惠、國民黨籍蘇資婷，3人都將爭取連任，目前表態參選的新人則有民進黨現任市民代表饒怡君、無黨籍前縣議員陳哲蕙等人，由於婦女保障名額只有3席，競爭激烈。

    潮州內埔區，現任有國民黨籍的許馨勻、吳慈慧、無黨籍林郁虹爭取連任，新人則有民進黨籍縣議員洪明江特助潘筱潔、前議員潘長成女兒潘炩禕、前無黨籍立委蘇震清助理魏楓凌，3名新人參選，該區婦女保障名額2席，形成6搶2的局面。

    東港新園區，現任縣議員民進黨籍劉孟君、無黨籍林蔡鳳梅爭取連任，新人則有國民黨縣議會議長的女兒周芸均、縣議員洪宗麒太太胡嘉玲、縣議員鄭張常敏的女兒鄭喬云，該區保障名額2席，為5搶2的情形，由於該區女生實力堅強，預估會超出保障名額。

    雖然有不少選區女性甚至不靠保障名額都能擠下男性當選，惟有第二選舉區的屏北，只有國民黨籍縣議員何春美、宋麗華爭取連任，目前民進黨沒有其他女性參選人參選，變成直接保送兩名國民黨女性當選，讓不少民進黨支持者憂心，希望有人挺身而出參加參選。

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