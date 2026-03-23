疑射後不理釀大火！ 鞭炮凌晨引燃屏東新園海岸小屋、電動車

高屏溪出海口南岸一處小屋爆發大火。（民眾提供）

屏東縣新園鄉海岸線一處小屋今天凌晨發生大火，由於火勢猛烈，消防局擔心延燒，動員大批人力到場，撲滅後發現1輛電動機車及小屋皆燒毀，也在現場發現滿地鞭炮，疑似就是燃放後一走了之導致。

這起火警發生在今天凌晨約0時左右，當時在鹽埔漁港周圍的釣客忽然見到高屏溪出海口旁一間小木屋處突然開始出現火光，趕緊向鄰近的海巡安檢所報案。

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由於起火點距離鹽埔安檢所不遠，又必須跨過狹窄的1道便橋，且火勢是一發不可收拾越燒越烈，消防局不斷增援人力，海巡人員在橋上拉水線及戒護下撲滅火勢。

由於當時時值深夜，熊熊火光在海岸線是格外引來關注，有目擊者說，在聽到該處有放鞭炮聲響後不多時那間小屋就開始出現火光，而且不知道還燒到什麼東西，現場是惡臭瀰漫。

在消防局人員的及早救援及海巡人員戒護管制下，所幸火勢並未延燒即被撲滅，但小屋已付之一炬，經消防人員清查，所幸未發現傷亡者，現場還有另1輛電動機車遭燒毀，同時也發現大量施放過的爆竹殘渣殘盒，疑似就是放炮在引燃小火後，卻射後不理未報案導致，消防局現正釐清起火原因。

高屏溪出海口南岸一處小屋爆發大火。（民眾提供）

高屏溪出海口南岸一處小屋爆發大火，現場還發現大量炮竹殘留物。（民眾提供）

高屏溪出海口南岸一處小屋爆發大火。（民眾提供）

高屏溪出海口南岸一處小屋爆發大火。（民眾提供）

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