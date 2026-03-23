恆春落山風洋蔥盛產在即 屏縣府研議價格穩定措施

恆春落山風洋蔥盛產。（記者蔡宗憲攝）

正是恆春半島洋蔥香氣四溢的採收時節，鑒於今年洋蔥預期將迎來盛產，為避免「菜金菜土」的悲劇重演，屏東縣政府與立法委員徐富癸近日大動作邀集農政單位研議對策，強力籲請中央及早啟動產銷調節措施。縣長周春米強調，縣府將全力守護農民收益，讓歷經落山風洗禮的優質洋蔥，能以穩定的價格進入消費者手中。

恆春半島洋蔥以其獨特的地理環境聞名，因長期受到強大落山風吹拂，蔥株養分集中於球莖，不僅風味濃郁甘美，更具備含水量低、耐貯藏的特質。根據統計，全台洋蔥種植面積約1338公頃，屏東縣即占約400公頃，年產量高達2萬4727公噸，是全台第二大產區，更是春季市場的供應主力。

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針對今年可能的盛產狀況，縣府建請農業部農糧署針對洋蔥貯藏與冷藏費用提供補助，透過降低保存成本，讓農友能有空間延長銷售週期，巧妙避開採收高峰期可能引發的供過於求衝擊。與此同時，也全面盤點縣內的冷藏設施容量與銷售通路，協助各區農會推動「分批採收、有序銷售」的策略，以確保市場供需結構不因瞬間大量採收而失衡。

除了行政端的調節，縣府更計畫結合中央資源，進一步擦亮「恆春洋蔥」的在地品牌金字招牌。未來將透過大型通路鋪貨、促銷活動以及積極的外銷佈局，為這份半島珍產尋找更多元的出口，確保這份來自落山風的甘甜滋味，能轉化為農民口袋裡實實在在的收穫。

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