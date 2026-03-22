時代的眼淚！屏東市經營30多年的老超市搬走了

屏東市經營30多年的老超市結束營業搬走了。（記者葉永騫攝）

在屏東市市區廣東路經營30多年的「814百貨生鮮超市」今天正式結束營業，搬遷到內埔鄉，附近的居民感嘆以後只能去全聯了。屏東市民代表李玉萍說，最後一天店內都已清理的差不多了，店員說，員工都跟著到新地點沒有離職，搬家的主因就是停車不方便。

屏東市廣東路的「814百貨生鮮超市」今天營業結束後就搬走了，店員們開始在打包店內的東西，生鮮幾乎都已經處理完畢，只剩下一些日常用品打包就結束了，陪伴屏東市東區許多家庭的店家收了，民眾覺得好可惜，感嘆時代變遷讓傳統店家也要跟著轉型。

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停車不便 屢被科技執法告發

市民代表李玉萍說，這家超市就像是後廚，家中缺什麼就直接去買回來，貨物齊全也不貴，相當方便，今天最後一天，她也來買一些東西，店員說因為廣東路停車真的不方便，汽車沒地方停，騎機車也常沒位置，讓購買的東西受到限制，所以老闆決定搬到內埔去了。

有民眾說，「814百貨生鮮超市」以前因為生意很好，因顧客的車子到處亂停，造成附近交通大亂及阻塞，因此警方設立了科技執法，只要違停3分鐘就自動拍照開單告發，嚇走了不少的顧客，也讓該店的營業額下滑，只能說是時代的眼淚。

老超市結束營業最後一天，顧客不捨仍前往購物。（記者葉永騫攝）

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