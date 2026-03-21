新埤貓頭鷹公園成吸睛焦點 春暖花開迎接熱氣球人車潮爆量

春分新埤熱氣球嘉年華活動今天吸引爆棚人車潮湧入。（記者陳彥廷攝）

在春節前落成的新埤貓頭鷹共融公園，因為獨特的貓頭鷹遊具吸引全國親子家庭造訪，屏東縣政府延續熱潮，今天舉辦「春分嘉年華」，還引進高達10公尺的熱氣球，罕見的場景是再度吸引爆棚人潮，鄉親直說，帶小朋友來感受心曠神怡、春天萬物齊放的歡樂氣息。

節氣春分甫過，外縣市尚春寒料峭，國境之南屏東卻已春暖花開，屏東縣政府推動縣內鄉鎮旅遊風氣，打造全新的「春分新埤熱氣球嘉年華」活動，昨、今兩天在新埤貓頭鷹共融公園熱鬧登場，現場數個高達10公尺的大型熱氣球，吸引大、小朋友前來拍照打卡，屏東縣政府邀請鄉親把握機會，走訪新埤賞熱氣球、感受春天的美好時光。

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縣府傳播暨國際事務處表示，新埤貓頭鷹共融公園自1月啟用後，已成為親子踏青的新景點，如今更是花海盛放的季節，今年引進的熱氣球嘉年華，期間不僅展示多款熱氣球裝置藝術，也規劃Walk-in走進熱氣球體驗，讓大、小朋友走進熱氣球內部，從全新角度探索熱氣球的結構，加深對熱氣球的認識，每梯次約10分鐘、共開放20位民眾入內，盼透過簡單導覽解說，達到寓教於樂的效果。

其中最受矚目的「遙控迷你熱氣球升空表演與共學活動」，透過實際操作與教學帶領親子認識熱氣球升空原理，免費體驗時段上午9時至10時30分、11時至12時，以及下午1時至2時30分、3時至5時，每場開放10組親子（1組2人）共同參與，共40組家庭。

活動首日一早就吸引許多家庭到場踏青、欣賞色彩繽紛的熱氣球，現場還可走進熱氣球近距離體驗、拍照打卡，現場除展示多款熱氣球裝置藝術外，還有市集活動，不少人坐在草地上休憩、聊天，享受悠閒的戶外時光，氣氛熱鬧且充滿活力，加上活動現場的特色市集與街頭藝人演出，從在地美食到文創小物，搭配輕鬆的音樂表演，讓整座公園宛如一場春日戶外派對，屏縣府邀請民眾明天再到此處走走。

春分新埤熱氣球嘉年華活動今天吸引爆棚人車潮湧入。（記者陳彥廷攝）

春分新埤熱氣球嘉年華活動今天吸引爆棚人車潮湧入。（記者陳彥廷攝）

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