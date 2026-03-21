屏警辦學子熱舞賽 讓安全變得酷

表演熱舞的隊伍展現青春活力。（記者葉永騫攝）

屏東縣警局、義交大隊主辦的「小斑馬宣導大使熱舞賽」，今天下午在屏東公園椰林大道熱力登場，吸引了百餘位大專院校、高中職及中小學熱舞社學生競技，現場青春洋溢、氣氛熱烈，參賽者以動感舞姿展現創意，將交通安全元素編入舞曲，縣警局長甘炎民表示，用音樂、舞蹈等多元方式，讓安全變得酷才能讓年輕人認同。

警察局長甘炎民表示，交通安全宣導要跳脫過去較為制式的宣導模式，交通隊自創5首舞曲作為核心參賽曲目，涵蓋Hip-hop、Popping、House、Funky Breakbeat等曲風，讓參賽隊伍在練舞與聆聽過程中，將交通安全觀念逐步內化；同時結合賽事短影音於社群平台傳播，擴大宣導觸及與網絡擴散效益，使安全意識從活動現場延伸至校園與社區。

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甘炎民指出，透過音樂與舞蹈的感染力與傳播力，讓年輕人願意主動分享、彼此提醒，把交通安全的重視落實在每一次上路的選擇中，要讓安全變成酷，才能吸引年輕人重視和注意，讓每一次出門都能平安歸來。

「舞力全開」屏警熱舞賽，參賽隊伍競爭激烈。（記者葉永騫攝）

縣警局長甘炎民頒獎給獲得冠軍的枋寮囝仔舞團。（記者葉永騫攝）

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