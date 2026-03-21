核二、核三重啟倒數？屏東綠委徐富癸：絕不允許地方承擔風險

屏東出身的民進黨立委徐富癸。（圖取自徐富癸臉書）

總統賴清德今（21日）表示，立法院通過「核管法」，政府要依法行政，經濟部表達核二、核三廠具重啟運轉條件，台電預計3月底將重啟計畫送核安會審議。對此，屏東出身的民進黨立委徐富癸回應，能源政策不能只看經濟，絕不允許讓地方承擔風險，卻沒有充分知情與決策參與權。

賴總統今天在磐石會長交接典禮上表示，經濟部經審慎評估後回文給台電公司，表達核二、核三廠具備重啟運轉條件，「現在，台灣電力公司已經在準備重啟的程序當中，大概這個月底就會把重啟計畫送到核安會去審議。」

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徐富癸表示，做為屏東的立法委員，對於核二、核三是否重啟的立場非常清楚，尊重法律、以安全為最高原則。

徐富癸說，從能源結構來看，單一核電場約占總發電量約5%至6%，核電是否可以延役或重啟，關鍵仍在於安全條件是否充分達標。例如，核電廠設計壽命多為40年，延役需經過嚴格的老化評估與設備更新，台灣位處地震帶，必須符合國際核安標準，核廢料的最終處置場也應該一併進行討論。

因此，徐富癸認為，在法規完備、安全無虞、資訊透明三大前提下，針對核二或是核三公平、完整的風險評估與社會溝通，再來確認是否要使用核能，而不是倉促做出政策決定。

徐富癸並強調，能源政策不能只看經濟，而應在供電穩定與公共安全之間取得平衡。唯有在充分準備的情況下，核電是否繼續使用，才具有理性討論的基礎。屏東作為核三廠所在地，作為屏東的民意代表，絕對不允許讓地方承擔風險，卻沒有充分知情與決策參與權。

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