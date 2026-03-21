全台最南客家庄火熱「攻炮城」！車城保力重現六堆精神。（記者蔡宗憲攝）

全台最南端的客家聚落屏東車城鄉保力村，今日以傳統六堆儀式重現消失已久的「攻炮城」盛況。活動吸引近千名鄉親與遊客齊聚，現場火光四射、硝煙交織著歡笑聲，象徵團結與祈福的客家火種，在恆春半島持續燃燒。

保力村作為車城鄉唯一的客家村落，居民多為六堆客家後裔，早期因位處邊陲，面臨嚴重的語言與文化流失危機。為「尋根」並守住客家靈魂，保力村去年起擴大籌辦「攻炮城」。這項過去多在元宵期間舉辦的傳統，由村民以竹子搭起高聳炮城，參賽者必須精準投擲燃放中的鞭炮進入炮籠，火星四射的瞬間，象徵著驅邪迎新、保佑來年平安。

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為了讓新一代參與，主辦單位為孩子們準備的「水球攻炮城」，孩子們手持水球，對準目標奮力投擲，興奮說，「原來我們客家文化這麼酷！」現場還有保力道地美食、社區表演及各項唱跳活動。晚間更邀來金曲歌手朱海君、吳申梅熱力開唱，將氣氛推向最高潮，讓這座靜謐小村落宛如不夜城。

出身保力的車城鄉長陳政雄感性表示，這場活動是屏東客家文化復興的重要里程碑，「我們不只要讓大家知道這裡是全台最南端的客家村，更要讓年輕人找回文化認同。」保力村長張明文則強調，期許，「攻炮城」不只是單日的熱鬧，未來要結合在地產業，讓保力村深厚的文化底蘊，成為恆春半島旅遊的一顆新明珠。

參賽者必須精準投擲燃放中的鞭炮進入炮籠，火星四射的瞬間，象徵著驅邪迎新、保佑來年平安。（記者蔡宗憲攝）

參賽者必須精準投擲燃放中的鞭炮進入炮籠，火星四射的瞬間，象徵著驅邪迎新、保佑來年平安。（記者蔡宗憲攝）

全台最南客家庄火熱「攻炮城」！車城保力重現六堆精神。（記者蔡宗憲攝）

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