青少年無照駕駛等交通事故達15％ 屏警3/23起加強查緝

屏東警方將針對青少年違規加強攔查。（屏東縣警局提供）

屏東縣政府警察局統計，114年全縣交通事故約2萬8千件，其中青少年達到1816人，佔交通事故的15%，尤其是無照駕駛較為嚴重，因此屏東警方從23日起加強青少年的違規查緝，由於青少年肇事，車主可能也會受罰，請家長、學校多加注意及宣導。

屏東縣警局表示，去年青少年肇事造成3人死亡、1593人受傷，雖比113年同期減少24人，受傷人數減少50人，但死亡人數增加1人，顯示青少年族群一旦發生交通事故，仍具有相當高的傷亡風險，不可掉以輕心。

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屏東縣政府警察局自23日起啟動「青少年違規強化執法專案」，針對無照駕駛、未戴安全帽、闖紅燈、逆向行駛及未依規定兩段式左轉等高風險違規項目加強取締，警方分析，青少年駕駛經驗不足、防禦駕駛觀念不足，加上風險判斷能力仍待建立，較易因一時疏忽或違規行為而釀成事故。

縣警局指出，無照駕駛可處1萬8000元至3萬6000元罰鍰，並施以道路交通安全講習，車輛當場移置保管，並吊扣車輛牌照3個月；10年內再犯者，處分將進一步加重。若車主明知駕駛人無照仍出借車輛，也將面臨同額罰鍰及吊扣牌照等處分，呼籲家長、學校建立青少年正確用路觀念，避免憾事發生。

青少年無照駕駛、未戴安全帽等違規行為警方加強查緝。（屏東縣警局提供）

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