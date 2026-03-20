和伊比利豬有拚！屏東黑豬協會辦美食展 爭取下腳料做飼料保住產業

屏東縣黑豬飼養畜牧協會今天召開會員大會，也在現場推廣黑豬美食，整桌菜全是以六堆黑豬為主題，香氣四溢令人食指大動。（記者陳彥廷攝）

因應非洲豬瘟，包括廚餘、動物性下腳料餵豬皆將於今年底落幕，屏東縣黑豬飼養畜牧協會今天召開會員大會，也向在場的農業部及縣政府官員爭取，盼蒸煮中心核定後應要興建並啟用投入，更盼能持續開放禽類屠宰下腳料及動物性廢渣延續。該協會理事長方志源嘆，若是全部禁止，台灣引以為傲的黑豬產業恐消滅。

屏東客家六堆的黑豬早年即以廚餘餵養至今，相關的豬母與「皮仔」（崽豬）養殖戶組成「屏東縣黑豬飼養畜牧協會」，但在去年台中爆發非洲豬瘟後，廚餘禁入屏東養殖場，許多場主開始因成本高漲離牧，全縣經檢核可再利用廚餘的養豬場，數量從98家一口氣減至31家。

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為讓台灣特有的黑豬產業存續，消費者端能夠品嘗更多的美食、打造品種黏著度，該協會今天舉辦「國產黑豬肉美食」推廣會，證明黑豬肉除為傳統食材，更具高階餐飲市場潛力。

方志源表示，屏東黑豬肉質彈牙無腥味，且富含高量不飽和脂肪酸，與西班牙伊比利黑豬比拚毫不遜色，但若年底政策未改，離牧者恐更多導致產業消失，由於農業部已核定蒸煮中心系統，如果未來遭卡，對屏東特產會是極大打擊。

方志源強調，黑豬產業陷入禁廚餘困境，產量大減下，黑豬價格已上漲至100元到110元左右，但他們努力塑造屏東黑豬的「品牌化」及「高規格化」。

立委鍾佳濱則說，台灣飼料來源「黃小玉」近9成進口，在荷姆茲海峽封鎖下各國面臨物料進口短缺，連帶也影響糧食、能源自主性，若畜牧業能減少進口飼料的依賴，將有助於台灣糧食安全的提升。他並呼籲食材加工後剩餘物品，以防疫與食安的前提下，應優先作為飼料原料，讓下腳料變為黃金，達到永續循環再利用的多贏。

屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源表示，屏東黑豬肉質彈牙無腥味，且富含高量不飽和脂肪酸，與西班牙伊比利黑豬比拚毫不遜色。（記者陳彥廷攝）

屏東縣黑豬飼養畜牧協會今天召開會員大會，向在場的農業部及縣政府官員爭取，盼蒸煮中心核定後應要興建並啟用投入，更盼能持續開放禽類屠宰下腳料及動物性廢渣延續。。（記者陳彥廷攝）

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