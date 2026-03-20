社工界奧斯卡！南高屏表揚大會 屏東縣奪5項個人獎、3團體獎

被譽為「社工界奧斯卡」的南高屏地區社會工作專業人員表揚暨交流活動，今（20）日在屏東市舉行。（記者羅欣貞攝）

肯定社會工作者長期投入第一線服務的專業與付出，有「社工界奧斯卡」之稱的南高屏地區社會工作專業人員表揚大會，今年輪由屏東縣主辦，屏東、高雄、台南3縣市共推薦203件，最終遴選出48名個人獎及16項團體獎入圍，今天現場揭曉頒獎表揚，最終個人獎23人、8個團體獲獎。

屏東縣長周春米表示，今年活動以「展現社工力 攜手Chill High High」為主題，正是對社工夥伴長期付出的真誠致意。自己在參與寄養家庭及特教相關活動時，深刻感受到社工無論面對孩子情緒或家庭困境，始終以笑容與耐心陪伴，無論是縣府團隊或民間單位，都以滿滿的熱情投入服務，令人感佩。她並邀請民眾參與4月3日至4日「包圍縣府孩子作主」活動，共同關注兒童參與公共事務議題。

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「最佳督導獎」得主林妍廷表示，社工服務對象涵蓋從出生到老年各階段，面對多元且複雜的個案，督導需在第一線協助同仁判斷與處理問題，並持續給予支持與陪伴。現今社工多為年輕世代，工作壓力不小，因此更需要團隊間的鼓勵與支持，跨縣市表揚不僅是肯定，更是促進專業交流的重要機會。

榮獲「明日之星獎」的社工蔡沛伶則分享，投入社工工作雖僅1年多，仍在學習與成長階段，能獲得此獎感到相當意外與榮幸，在屏縣府團隊中獲得同仁與主管的指導與支持，使自己更有信心持續投入社會工作，也深刻體會這份工作的價值與意義。

屏東縣共獲5項個人獎及3項團體獎，包括「最佳督導獎」潮州社會福利服務中心林妍廷、「明日之星獎」社會處長青科蔡沛伶、「福利服務獎」身心障礙福利科林師儂、「保護服務獎」恆春中心陳彥均及「社福行政獎」長青科陳妍樺。

團體獎項則由「屏東縣幸福物資銀行」榮獲年度最佳方案獎、「一轉念，社福更近便─社福津貼補助主動清查」獲年度小型方案獎，「從自由遊戲到包圍縣府孩子做主：以遊戲倡議兒童參與公共治理的行動方案」獲社會倡議獎。

屏東縣政府「從自由遊戲到包圍縣府孩子做主：以遊戲倡議兒童參與公共治理的行動方案」獲社會倡議獎。（記者羅欣貞攝）

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