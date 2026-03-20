「國境之南」淪逃竄天堂？ 屏東海岸線狹長緝捕難 恐成「坐桶子」出境首選區

中油煉製事業部前執行長徐漢。（資料照）

中油前執行長徐漢驚傳在萬巒剪斷電子腳鐐潛逃，最後斷點選在不靠海的平原鄉鎮，不僅顯見有高人指點誤導搜捕，更再度揭開屏東海岸線長期作為「逃犯天堂」的治安隱憂。由於屏東擁有逾百公里狹長海岸，執法人力不比六都龐大，且南端與菲律賓各小島僅一水之隔，長年以來，這片國境之南的邊陲地帶，已成為大咖重犯棄保潛逃、。

屏東海岸線從枋寮、枋山一路南伸至恆春半島，地形破碎且暗礁密布，除了各大漁港外，更有無數隱密沙灘與礁岩區，即便海巡署運用雷達與熱顯像儀嚴密監控，仍難敵「化整為零」的接駁戰術。資深執法人員透露，屏東南方巴士海峽海況相對穩定時，重犯搭乘快艇僅需數小時即可離開領海，前往菲律賓北部島嶼，再轉往第三國，這條「南方通道」查緝難度極高，堪稱國防與治安的雙重挑戰。

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回顧過往，屏東海岸屢見重犯身影。去年國民黨籍前縣議員郭再添疑似在發監前從屏東海岸神隱潛逃；國寶集團總裁朱國榮當年驚動社會的逃亡計畫，亦被指曾利用南部海域作為南渡菲律賓的跳板。此外，不僅台籍犯人想出去，連外籍重犯也想進來躲，如菲國遭通緝的市議員瑞卡度（Ricardo Parojinog）就曾潛入屏東躲藏長達數月，顯見屏東複雜的地形，早已被兩岸及東南亞犯罪集團視為極佳的隱匿與逃竄熱點。

針對徐漢刻意在萬巒製造斷點，屏東警方與海巡署不敢掉以輕心。屏東縣警局今日已動員內埔、枋寮及恆春分局，針對通往沿海的主要幹道、廢棄工寮與民宿進行地毯式盤查，嚴防徐漢趁隙移往枋山或恆春半島偷渡。海巡署南部分署強調，目前已啟動全線防逃機制，強化岸際巡邏頻次，並呼籲漁民及民眾若在偏僻海岸發現可疑船舶或陌生人士，應立即撥打「118」報案。

屏東縣警局今日已動員內埔、枋寮及恆春分局，針對通往沿海的主要幹道、廢棄工寮與民宿進行地毯式盤查。（警方提供）

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