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    首頁 > 屏東縣

    囂張宣告「腳底抹油」？ 中油前執行長徐漢萬巒豬腳街附近消失

    2026/03/20 10:38 記者陳彥廷／屏東報導
    萬巒鄉公所附近即是豬腳街，地點示意圖，與案情無關。（記者陳彥廷攝）

    萬巒鄉公所附近即是豬腳街，地點示意圖，與案情無關。（記者陳彥廷攝）

    中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪2700萬，2023年獲准500萬交保，雖有科技監控，但徐漢19日棄保潛逃，檢警發現徐疑有高人指點，從左營高鐵站轉搭火車到屏東潮州，又臨時攔計程車到萬巒，過程處處有斷點，最後是在萬巒豬腳街附近消失。

    橋頭地院審理前中油執行長徐漢涉嫌貪污治罪條例等案，已限制徐漢出境、出海，並實施科技監控處分，每週三、週六晚間9時至11時之間，以手機在住家門牌號碼前自拍後，上傳科控中心以完成電子報到等處分。

    不過，徐漢最後上傳於18日晚間，昨天下午近2時科控中心發現徐漢配戴的電子腳環已遭拆卸，橋頭地院製作拘票並函請楠梓分局、橋頭地檢署、屏東地檢署等單位全面追緝。

    據悉，徐漢昨天上午獨自先到左營高鐵站，接著轉搭南下區間火車到屏東潮州，抵達潮州站後再隨機攔計程車赴萬巒，近午抵萬巒鄉公所附近的中正路，接著以利剪剪斷電子腳環，後續檢警電詢徐漢已失聯，檢警全面追緝，但至今天上午仍無所獲。

    屏東縣警局內埔分局也動起來加入追緝網，今天早上在萬巒鄉公所附近就可頻繁見警車巡邏尋求蛛絲馬跡，由於中正路終點恰巧為萬巒知名的豬腳街起點，外界聯想徐漢難不成是想以身分結合地點意圖宣告「腳底抹油」，批評「十分囂張！」。

    由於去年發生國民黨籍前縣議員郭再添疑似在屏東海岸透過「坐桶子」潛逃國外，但徐漢將斷點設在前不靠海後未倚山的平原鄉，顯是有高人指點，不僅斷點重重，且明確誤導調查方向，增加追緝難度。

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