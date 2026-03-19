屏市公寓遭竊 小偷白天破壞門鎖搜刮1.3萬元

屏東市一處公寓住家遭闖，小偷大膽在白天破壞門鎖入屋行竊。（圖由讀者提供）

屏東市一棟公寓一戶4樓住家，昨（18）日遭人闖空門，小偷大膽在白天破壞住家門鎖，進屋偷走1.3萬元現金，家裡也被翻得亂七八糟，消息在鄰里間傳開，附近民眾十分擔心，警方表示，已完成跡證採集送驗，並擴大調閱監視器影像，將積極追查犯嫌到案。

該起竊案發生在3月18日接近中午時分，地點在屏東市公民街一帶的巷弄內公寓，竊賊潛入公寓後，破壞4樓住戶鐵門的門鎖，撬壞整個門鎖後闖入屋內翻找物品，翻得亂七八糟偷光現金，被害人損失約1.3萬元，懷疑竊賊似乎在幾天前就到附近勘察，到處按門鈴問人附近有房子要賣嗎。

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竊案傳開後，鄰里居民都互相提醒要小心，還一度傳出警方說關鍵的監視器都壞了，引起外界質疑監視器形同虛設；屏東警分局則說明，18日接獲報案，屏東市一處民宅門鎖遭破壞，立即展開偵辦並由鑑識人員現場採證，蒐集相關犯罪跡證，目前正擴大調閱影像，積極過濾嫌疑人車，全力偵辦中。

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屏東警分局副分局長黃飛文進一步說明，有關監視器疑義，經查巷內部分民間監視器確有故障，但里長設置的系統運作正常，警方已調閱釐清案情，另對於員警受理時說明未臻周全致生誤解，分局已檢討改進，並要求同仁務必以同理心服務民眾。

遭竊的公寓住家，整個門鎖被挖壞。（圖由讀者提供）

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