潮州高中摘星破百 67人次經特殊選才上榜

潮州高中有一○六人透過繁星升學，還有三十五人以特殊選才錄取大學。（記者陳彥廷攝）

國立潮州高中往年常常在全國繁星人數上榜上是名列前茅，今天放榜摘星人數再度破百人，而隨著各大專院校的「特殊選才」名額增開，近年該校也鼓勵擁有特長的學生將目光放在特殊選才，本屆總計多達67人次經特殊選才上榜，其中不乏以傑出書法和「養龍蝦」AI等特長被國立大學錄取的學生。

潮中今年大學多元入學表現亮眼，「繁星推薦」放榜共106名學生摘星，校系包括橫跨醫學、理工、人文社會及教育等領域，至於強調個人特質與學習歷程的「特殊選才」管道中人次奪下全國第一，以35人、67人次錄取全國各大學，學生憑藉專題研究、競賽成果、服務學習及跨域能力，在眾多申請者中脫穎而出，展現高度自主學習與多元潛能。

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「有『養龍蝦』！」特選連中4校的李柏毅說，他共錄取中興、高雄師範、暨南、及逢甲等校，他說，高二就已認知到特殊選才是他考上自己所要科系的管道，因此更加鑽研原本就很喜愛的電腦科學，並參加科展製作透過AI辨識回收物再配合機械手臂的回收桶獲獎，加上安裝最近很夯的AI程式「龍蝦」（open claw）經驗，讓他在面試獲得老師認可錄取，他希望進入中興大學後能全力學習從人類話語讓AI運算更精確的研究領域。

出身新園鄉港日村的陳孟琨則被村里譽為「港西之光」，從小在民俗文化中長大的他，假日還要陪同祖父母下田採收香蕉，從小就在農地沙地寫字的他，國小後向屏東知名的藝術文學家韋潤之拜師學習，參加台積電書法篆刻大賞獲得二獎、國語文競賽中奪寫字組特優，現在東港王船文化館中「東隆宮牛瘟科儀本」的展示本也是由他所寫，透過特殊選才，讓他錄取夢寐以求的台灣師範大學國文系。

東港王船文化館中「東隆宮牛瘟科儀本」的展示本就陳孟琨所寫。（潮州高中提供）

陳孟琨從小就參加在地宮廟的遶境，還要下田幫忙務農，他以一手好字和獨特經歷錄取台灣師大國文學系。（潮州高中提供）

李柏毅（左起）和宋浩、劉芯妤於65 屆第6分區科展以「利用深度學習實作資源回收系統之設計」獲得佳作。（潮州高中提供）

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