為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 屏東縣

    屏東「包圍縣府」兒童節活動紅到海外 國際遊戲協會到訪交流

    2026/03/18 20:05 記者羅欣貞／屏東報導
    國際遊戲協會主席羅賓米勒（左）與屏東縣長周春米（右）在縣府大門口的「包圍縣府」大玩偶合影。（圖由屏東縣政府提供）

    國際遊戲協會主席羅賓米勒（左）與屏東縣長周春米（右）在縣府大門口的「包圍縣府」大玩偶合影。（圖由屏東縣政府提供）

    國際遊戲協會主席羅賓米勒（右）參訪九如巴轆公園遊戲場。（圖由屏東縣政府提供）

    國際遊戲協會主席羅賓米勒（右）參訪九如巴轆公園遊戲場。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣去年創新舉辦「包圍縣府・孩子作主」兒童節活動，大受好評，更引起國際注目，今年將有泰國團隊一起設遊戲攤；國際遊戲協會主席羅賓米勒（Robyn Monro Miller）今（18）日也特別拜會屏東縣長周春米，與縣府團隊交流，對屏東推動兒童遊戲權與兒童參與政策留下深刻印象。

    國際遊戲協會世界總會（IPA World）目前擁有來自70多個國家與地區的會員國家分會與組織成員，羅賓米勒是國際遊戲協會世界總會主席及澳洲遊戲協會（Play Australia）執行長，是國際極具影響力遊戲權倡議者。

    羅賓米勒此次來訪始於去年亞太論壇期間，她聽聞屏東縣政府推動「包圍縣府・孩子作主」，將政府空間開放給孩子自由遊戲，讓孩子走進原本象徵行政權力的場域，以遊戲重新詮釋公共空間，這樣創新的兒童遊戲行動在全球也是難得一見，令她深感驚豔，表示一定要來屏東看看。

    「一個願意讓孩子遊戲的城市，就是一個願意傾聽孩子聲音的城市」，周春米認為，遊戲不只是娛樂，而是孩子成長過程中非常重要的學習與發展方式，因此縣府從遊戲空間的規劃建設到公共政策，都希望讓孩子能夠真正走進公共生活，表達想法及學習參與，成為城市的一份子。

    今年屏縣「包圍縣府孩子作主」活動擴大辦理，從一天變成二天，還吸引泰國的團隊參與，泰國農磨蘭普府行政區遊戲工作者將於4月4日在現場設置攤位與民眾互動，分享泰國遊戲文化，展現亞洲各地對兒童遊戲權議題的重視與交流。

    羅賓米勒與屏縣府團隊及第一線遊戲工作者進行約2小時座談，分享澳洲在遊戲工作及兒童發展支持方面的實務經驗，同時也參訪九如巴轆公園遊戲場，她認為九如巴轆公園很適合老師帶孩子跟家長一起陪孩子們玩，大人們是孩子們遊戲陪伴者，直呼屏東經驗讓人「amazing」。

    國際遊戲協會主席羅賓米勒（左2）今（18）日拜會屏東縣長周春米（中），與縣府團隊交流。（圖由屏東縣政府提供）

    國際遊戲協會主席羅賓米勒（左2）今（18）日拜會屏東縣長周春米（中），與縣府團隊交流。（圖由屏東縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    屏東縣今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播