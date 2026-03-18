屏北高中繁星推薦錄取率85.7％ 3人上台大

國立屏北高中今年繁星推薦共48名學生錄取大學，整體錄取率為85.7％，有多達3人錄取台灣大學。（國立屏北高中提供）

大學繁星推薦放榜，國立屏北高中有達3名學生錄取台灣大學，分別是洪鈺欽機械工程學系、鄭翊廷生物產業傳播暨發展學系、張聖德經濟學系；今年繁星整體錄取率為85.7％，共48人錄取，其中國立大學17人，約占35.4％；另有4人錄取醫學相關大學，約占8.3％。

錄取台大機械工程系的洪鈺欽，九如國中畢業，國中會考4A1B；洪鈺欽說，平時讀書會先理解內容，再進行整理，逐步建立適合自己的學習方式，高中3年間逐漸找到興趣方向，確立目標，在師長指導下掌握學習重點，透過持續累積最終達成目標。導師李金蓉指出，洪鈺欽能文能武，曾獲屏東縣語文競賽國語演說冠軍，雖國中會考成績為4A1B，但高中後能認清方向、持續努力，最終如願錄取台大。

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錄取台大生物產業傳播暨發展系的鄭翊廷，鹽埔國中畢業，國中會考5A5+；鄭翊廷分享，高二開始認真面對課業，逐步調整讀書方式並找回學習節奏。導師邱靖桑說，鄭翊廷3年未曾補習，除自學外，在校期間積極與教師討論，並於放學後自發加強國文，也長時間持續精進英語能力，展現高度自律與學習企圖心。

錄取台大經濟系的張聖德，鹽埔國中畢業，國中會考5A4+；張聖德說，學習時重視理解與整理，透過建立架構提升學習效率，逐步找到適合自己的節奏，使學習穩定進步。導師徐信祥指出，張聖德上課專注認真，學習態度穩定，長期主動選擇第一排座位以利專心聽講，即使未補習，仍能在學測中有良好表現，成果並不令人意外。

教務主任溫中承說，本次繁星放榜，3位來自鄰近農村的學生錄取台大，全校師生深感振奮，這不僅是學生個人的榮耀，更是學校長期致力縮小城鄉差距的具體成果。屏北高中校長林照庭說，繁星成果來自師長長期陪伴學生探索方向，並累積學習歷程，使學生得以依興趣與能力，逐步走出適合自己的發展道路。

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