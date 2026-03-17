林邊黑煙蔽日！太陽能儲料場驚傳祝融 疑雜草延燒料件幸無人傷

位在林邊鄉力暘能源興建材料置料場疑雜草延燒料件起火，幸無人傷亡。（消防局提供）

屏東縣林邊鄉下午驚傳火警！位於林邊一處太陽能原料儲料廠（力暘能源置料場），中午突然起火燃燒，現場冒出陣陣濃煙，遠在數公里外清晰可見。屏東縣消防局接獲通報，立即出動多個分隊前往灌救，所幸火勢迅速獲得控制，並未造成人員傷亡。

據初步了解，起火地點是力暘能源存放太陽能案場相關材料的置料場。現場目擊者指出，疑似置料場周邊雜草起火後，不慎延燒至堆置的太陽能板原料。由於現場存放大量物料，火勢一度猛烈，屏縣消防局人員抵達後立即拉起水線阻隔延燒，並於短時間內控制火勢，目前仍持續進行殘火處理與安全確認。

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針對此起意外，力暘能源公司發布聲明指出，案發第一時間已啟動內部緊急應變機制並報警，現場作業人員均完成疏散與清點，確認無人受傷。力暘能源特別澄清，起火區域為「興建材料置料場」而非「太陽能發電案場」，現場並無爆炸性危險物品，請民眾不必過度恐慌。

力暘能源表示，對於此事件引發社會關注與騷動深感抱歉，目前正全力配合消防及相關主管機關釐清起火原因。公司強調，將進行全面安全檢討與改善，並儘速盤點損失以確保後續營運穩定，未來會持續秉持公開透明原則，適時對外說明後續進度。

位在林邊鄉力暘能源興建材料置料場疑雜草延燒料件起火，幸無人傷亡。（吳姓民眾提供）

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