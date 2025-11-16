屏東蜜棗下月上市 今年產量及品質佳

屏東的蜜棗大又甜，品質相當好。（記者葉永騫攝）

屏東生產的蜜棗最快下個月就將上市，去年受到颱風及地震等氣候因素影響，品質及產量不如預期，今年所幸鳳凰颱風沒有在台灣造成損害，因此屏東高樹等地區蜜棗結果情形不錯，品質相當好，高樹林姓果農表示，預計最快下個月就能夠上市，消費者可以嚐鮮了。

每年12月開始到3月是屏東縣蜜棗的產季，屏東縣蜜棗種植面積高達527公頃，居全台產量第二，主要生產鄉鎮以高樹鄉、鹽埔鄉等為主，其中高樹鄉種植面積就達320公頃，為全台第一的蜜棗生產鄉鎮，由於地處「大武山下的水源保護區」，清淨的水質加上日照充足、少風害的氣候，生產的蜜棗不管甜度及脆度都相當佳，今年更因為沒有受到風災等影響，生長的品質相當好。

高樹鄉林姓果農表示，去年的蜜棗受到颱風及地震的影響，蜜棗個頭較小，特等品嚴重不足，在春節送禮旺季時農民沒有貨可以提供，農民收益降低，今年在結果期時鳳凰颱風來襲，農民擔心的不得了，很怕颱風又將今年的心血掃光光，所幸颱風到恆春半島就解體了，因此今年的蜜棗不再受到侵害，加上氣候穩定，蜜棗的生長順利，從下個月就可以採收了，讓農民充滿了期待，只要這段期間天候穩定，不要有太大的變化，今年的蜜棗可望大豐收，下個月好吃的蜜棗就能上市了。

今年屏東的蜜棗生長情況良好，下個月可以上市了。（記者葉永騫攝）

