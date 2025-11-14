今年3月即補助家用廚餘機 屏縣長周春米被封「先知」

屏東縣長周春米（右）今年3月親自宣布屏東縣推出家用廚餘機補助計畫。（資料照，記者羅欣貞攝）

台中一家養豬場上（10）月爆發非洲豬瘟，廚餘養豬議題引起全國關注，若不再以廚餘養豬，廚餘去化勢必又是一道難題；屏東縣早在今（2025）年3月推出家用廚餘機補助，一個多月活動期間申請件數高達2475件，反應極為熱烈，屏東縣議員梁育慈今（14）日在議會質詢時表示，近來有相當多外縣市議員朋友打電話給她，了解屏縣補助家用廚餘機的情況，因為也想在自己的縣市爭取，大讚補助家用廚餘機的屏東縣長周春米不愧是「先知」。

民進黨縣議員梁育慈表示，此次非洲豬瘟疫情，除了顯示糧食安全的重要，垃圾處理問題更是重要，周縣長是「先知」，事情還沒有發生就推這項非常好的、補助家用廚餘機的政策，真的落實到家戶垃圾減量，讓一般民眾對垃圾處理有概念，知道減量再利用是未來環保趨勢，她想為縣民請命，今年很多人沒有申請到補助，補助秒殺，請教明年是不是繼續再來辦？

屏東縣長周春米表示，廚餘去化應多方向進行，讓環境負擔不要那麼重，所以在相關設備，包括生質能、沼氣設備等還沒有辦法建置完成前，要透過一些努力來降低廚餘生產量，所以她在年初有補助家用廚餘機的想法，時間、經費有限，但收到不錯成效，謝謝大家肯定，後續會再怎麼樣更精準或者是相關的條件、方法，我們目前還在研議中，確認後會跟大家報告。

屏東縣政府環保局今年5月發布的訊息指出，縣府3月公布家用廚餘機補助辦法，獲得民眾熱烈響應，總計申請件數高達近2500件，總補助經費約1200萬元，預估每年可回收廚餘約2000公噸，縣府表示明年會持續辦理補助，今年來不及申請的民眾，明年再來。

屏東縣議員梁育慈肯定屏縣府家用廚餘機補助政策。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米感謝縣民對家用廚餘機補助政策的支持。（記者羅欣貞攝）

