台24線三地門至霧台1~8月已81起車禍 屏警嚴捉不法

2025/09/14 12:16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台24線自三地門通往霧台路段，是屏東縣著名山區景觀道路，蜿蜒多變地形與壯麗風景，吸引大量重型機車與自駕旅客造訪，統計今年（2025）年1至8月該路段共發生81起交通事故，造成1人死亡、58人受傷，屏警已從13日起強力稽查違規行為。

屏東縣政府警察局統計，今年1至8月，台24線三地門至霧台路段共發生81起交通事故，造成1人死亡、58人受傷。儘管事故件數與傷者人數相較去年同期略有下降，但死亡人數卻由零增為一人，突顯事故嚴重性仍不容忽視。警方分析，肇因多與超速行駛、壓車過彎、視距不足或改裝車輛操控不穩等高風險行為密切相關。

為強化事故預防，屏東縣政府警察局於本（9）月13日啟動台24線聯合稽查專案，由交通隊會同里港分局、屏東監理站與環保局等單位，針對車輛違規狀況進行聯合檢測與取締。首日共查獲機車後視鏡不符規格2件、超速違規5件、跨越雙黃線違規超車5件、無照駕駛2件、駕照註銷1件、未依駕駛執照的持照條件規定駕車1件、車牌逾檢註銷1件、底盤、電系設備等屬可變更設備，變更不申請臨時檢驗而行駛4件，藉此嚴厲打擊交通亂象，有效提升路段行車安全。

警察局長甘炎民表示，針對非法改裝與噪音干擾等問題，警察局也將持續與監理與環保單位合作，規劃假日及熱門時段加強部署與查核，兼顧居民生活安寧與遊客行車安全，在提高「見警率」的同時，也強調「執法溫度」與人性關懷的平衡。

