    佳冬泉水溝游泳池變「蝌蚪樂園」 湧泉消暑勝地暫停開放原因曝

    地下水爆量帶來泥沙，太陽照射後長青苔，泉水溝游泳池成為蝌蚪樂園。（記者陳彥廷攝）

    地下水爆量帶來泥沙，太陽照射後長青苔，泉水溝游泳池成為蝌蚪樂園。（記者陳彥廷攝）

    2025/09/13 22:36

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣佳冬鄉的泉水溝游泳池是全國罕見湧泉作為水源的游泳池，不過，今年暑期至今陰雨不斷，泉水量暴量而出，一度「淹沒」游泳池，「奢侈」水量更帶來新煩惱，泥沙青苔都被沖入池中，管理單位無奈宣布，9月起暫停開放，但沒有設下明確回歸時間點，令不少泳客惋惜。

    泉水溝位於石光見庄頭低窪處，上游地下水在此湧出，若是連日下大雨，水量暴增，更會直接成為水潭，早年就是當地民眾戲水處。1991年，當地熱心人士集資在水潭稍下游處，打造4道50公尺的游泳池，雖非標準泳池，但獨特的泉水游泳池，引附近鄉親前來，甚至有高雄居民特地開車來游泳。

    管理者說，7、8月連日大雨及颱風，上游灌滿，水不斷冒出，水量太大，直接越過水堤流入泳池，泳池磁磚底部也不斷出泉，水量豐沛，不過，太多水也帶進大量泥沙，常常「開一天要清半天」，加上救生員不好請，因此撐完暑假後就暫時歇業。

    地下水流進入泳地後流速變慢，在太陽照射下開始浮起青苔，出現許多蝌蚪，甚至小魚。

    「真的很可惜！」佳冬體育會說，湧泉泡腳池不少，但真的打造成游泳池可說是全台唯一，如今因管理人力凋零、救生員不好請，這種地方團體游泳池經營困難，希望鄉公所及縣府還有中央運動部、客委會能攜手將這裡變得更好，不僅服務成年人，更可成為學生游泳課上課地點，不要讓這個在地瑰寶荒蕪。

    泉水溝游泳池開放時，是小朋友夏日消暑的好去處。（記者陳彥廷攝）

    泉水溝游泳池開放時，是小朋友夏日消暑的好去處。（記者陳彥廷攝）

    泉水溝的泉湧來源。（記者陳彥廷攝）

    泉水溝的泉湧來源。（記者陳彥廷攝）

    泉水溝游泳池出現蝌蚪。（記者陳彥廷攝）

    泉水溝游泳池出現蝌蚪。（記者陳彥廷攝）

    圖
    圖
